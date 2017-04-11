Александр Васильев: "Ваш внешний вид — это ваша визитная карточка"

В конце марта в Универмаге «ХЦ Бухарест» состоялась первая встреча из цикла традиционных весенних мероприятий, которые Торговый Дом «Холдинг-Центр» устраивает для своих покупателей. Это был «Модный разговор» о тенденциях и трендах нового сезона Весна-Лето 2017 с историком моды и популярным телеведущим Первого канала Александром Васильевым.

Как одну из основных модных тенденций сезона историк моды выделил пижамный стиль. Шелковый брючный костюм, напоминающий пижаму — настоящий must have сезона. Еще один вариант пижамного стиля — платье-комбинация на тонких бретельках.

По-прежнему в моде стиль ретро. Особенно популярны ретро-принты: горох, полоска, клетка, а также ткани — бархат, парча, люрекс. Еще один тренд, который актуален несколько сезонов подряд — sport casual. Просторная одежда со спортивными элементами: брюки с лампасами, свитшоты, бомберы, кроссовки, рюкзаки. Кстати, можете смело сочетать все вышеперечисленные атрибуты стиля sport casual с вполне классическими вещами — кроссовки с брючным костюмом, рюкзак с вечерним платьем и т.д.

Необычные сочетания — одна из «фишек» этого сезона. Чем чуднее, тем лучше! Смело миксуйте принты, формы, фактуры.

Если говорить о цветовой гамме, то Васильев выделил пастельные оттенки. Особенно актуален холодный голубой цвет, который так идет голубоглазым и сероглазым женщинам. Также, в моде белый, красный, изумрудный, насыщенный синий. Кстати, говоря о синем, Александр отметил, что сейчас синий — это новый черный. Этот цвет следует выбирать тем, кому не идет черный — людям со светлой кожей и глазами. Еще два ультрамодных сочетания — розовый плюс оранжевый или красный плюс оранжевый.

Если вы не решаетесь носить красное платье, можно приобрести красные аксессуары: сумочку или перчатки – это станет модным и ярким акцентом в образе.

Must have этого сезона – белое платье! Белый идет всем!

Во время лекции Александр Васильев подчеркнул, что все озвученные тренды полностью воплощены в новых коллекциях Универмага «ХЦ Бухарест» и обновить свой гардероб в соответствии с модными тенденциями не составит особого труда.

Мужчинам историк моды рекомендовал обратить внимание на классическую мужскую моду, а именно — на деловой костюм, который можно «разбавить» интересными аксессуарами: шарфом, часами, стильной мужской сумкой. Модные вещи сезона: бархатный пиджак, брюки-дудочки, классические лоуферы.

Как всегда, маэстро говорил не только о моде, но и давал свои советы женщинам. Любовь к себе — одно из главных качеств в жизни. Увы, многие уделяют больше внимания детям, внукам, мужьям — совершенно забывая о себе. Очень важно следить за собой, внешний вид — это ваша визитная карточка.

Второй момент — это тщательный анализ модных трендов и выбор тех, которые удачно вписываются в ваш гардероб и сочетаются с вашим личным стилем. Модные эксперименты хороши, но они уместны до 35 лет: после вы уже должны точно определиться с собственным стилем.

В завершении лекции Васильев ответил на вопросы аудитории, дал множество полезных практических рекомендаций, с удовольствием сделал селфи со всеми желающими и раздал автографы поклонникам.