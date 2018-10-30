Александр Вэнг обновил логотип своей марки

Американский бренд Alexander Wang представил обновленный фирменный знак.

Впервые за 13 лет своего существования марка Александра Вэнга обновила свое лого. Информация была опубликована на официальной страничке Alexander Wang в «Инстаграм» вместе с короткими видео и хэштегом #wangevolution. Смотрится новый фирменный знак очень стильно и современно.