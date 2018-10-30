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Артем Кузелев

Александр Вэнг обновил логотип своей марки

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  • 30 Октября 201810:28
Сюжеты: Alexander Wang

Американский бренд Alexander Wang представил обновленный фирменный знак.

Впервые за 13 лет своего существования марка Александра Вэнга обновила свое лого. Информация была опубликована на официальной страничке Alexander Wang в «Инстаграм» вместе с короткими видео и хэштегом #wangevolution. Смотрится новый фирменный знак очень стильно и современно.

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