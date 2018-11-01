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Артем Кузелев

Александр Вэнг оденет Барби

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  • 01 Ноября 201818:33
Сюжеты: Alexander Wang, Барби

Американский дизайнер заинтриговал своих подписчиков, опубликовав на странице в Instagram фотографию знаменитой куклы.

Свой пост Александр Вэнг снабдил коротким обещанием «Coming Soon», однако никаких подробностей пока что не раскрыл. На фотографии можно увидеть Барби в руке Вэнга, одетую в эффектное кожаное мини-платье. Когда коллекция увидит свет и что в нее войдет – остается тайной.

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