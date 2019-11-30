Александр Вэнг отменил зимний показ

Из-за подготовки к 15-летию своей марки дизайнер отказался от дефиле межсезонной коллекции.

Ранее сообщалось, что показ коллекции Alexander Wang Pre-Fall 2020 состоится в декабре 2019-го, однако на днях дизайнер объявил об отмене шоу. В данный момент марка готовится отметить 15-летие грандиозным дефиле. Известно, что юбилейный показ состоится весной будущего года. Подробности о том, что это будет и где пройдет, не сообщаются.