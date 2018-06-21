Александр Вэнг поддержал сообщество ЛГБТ+

Совместно с компанией Trojan Condoms американский дизайнер выпустил капсульную коллекцию в честь Месяца гордости.

Александр Вэнг опубликовал в своем Instagram снимки, анонсирующие выход лимитированной капсульной коллекции Protect Your Wang. Вещи созданы совместно с маркой презервативов Trojan и включают футболки, кепки, банданы, носки,а также сами презервативы. Главная идея коллекции – привлечь внимание к важности защищенного секса, а также поддержать сообщество ЛГБТ+. Часть средств от продаж отправится на счет ЛГБТ-центра в Нью-Йорке.