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Артем Кузелев

Александр Вэнг поддержал сообщество ЛГБТ+

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  • 21 Июня 201815:10
Сюжеты: Alexander Wang

Совместно с компанией Trojan Condoms американский дизайнер выпустил капсульную коллекцию в честь Месяца гордости.

Александр Вэнг опубликовал в своем Instagram снимки, анонсирующие выход лимитированной капсульной коллекции Protect Your Wang. Вещи созданы совместно с маркой презервативов Trojan и включают футболки, кепки, банданы, носки,а  также сами презервативы. Главная идея коллекции – привлечь внимание к важности защищенного секса, а также поддержать сообщество ЛГБТ+. Часть средств от продаж отправится на счет ЛГБТ-центра в Нью-Йорке.

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