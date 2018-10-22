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Артем Кузелев

Александр Вэнг попрощался с гендиректором своей марки

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  • 22 Октября 201816:04
Сюжеты: Alexander Wang

На днях стало известно, что Лиза Герш покинула пост генерального директора компании Alexander Wang.

Немногим больше года Лиза Герш пришла в компанию Александра Вэнга, чтобы занять место генерального директора. Однако на днях подтвердилась информация о том, что топ-менеджер покидает марку Alexander Wang, чтобы занять руководящий пост в совете правления фирмы по производству игрушек Hasbro. Замену ей пока что не нашли, поэтому временным генеральным директором бренда станет сам Вэнг.

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