Александр Вэнг попрощался с гендиректором своей марки

На днях стало известно, что Лиза Герш покинула пост генерального директора компании Alexander Wang.

Немногим больше года Лиза Герш пришла в компанию Александра Вэнга, чтобы занять место генерального директора. Однако на днях подтвердилась информация о том, что топ-менеджер покидает марку Alexander Wang, чтобы занять руководящий пост в совете правления фирмы по производству игрушек Hasbro. Замену ей пока что не нашли, поэтому временным генеральным директором бренда станет сам Вэнг.