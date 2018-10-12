Александр Вэнг создаст белье для марки Uniqlo

Коллаборация американского дизайнера и японской стрит-маркой продолжится коллекцией нижнего белья.

В конце октября в магазинах появятся вещи из совместной коллекции Александра Вэнга и марки Uniqlo. Как сообщалось ранее, дизайнер разработает для бренда капсулу из базовой одежды для мужчин и женщин. Приятным продолжением сотрудничества станет коллекция нижнего белья из высокотехнологичной и функциональной ткани Heattech.