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Артем Кузелев

Александр Вэнг создаст белье для марки Uniqlo

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  • 12 Октября 201808:39
Сюжеты: Uniqlo, Alexander Wang

Коллаборация американского дизайнера и японской стрит-маркой продолжится коллекцией нижнего белья.

В конце октября в магазинах появятся вещи из совместной коллекции Александра Вэнга и марки Uniqlo. Как сообщалось ранее, дизайнер разработает для бренда капсулу из базовой одежды для мужчин и женщин. Приятным продолжением сотрудничества станет коллекция нижнего белья из высокотехнологичной и функциональной ткани Heattech.

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