Для телепроекта Potty Talk американский дизайнер будет брать интервью у знаменитостей в... туалете.

Александр Вэнг стал ведущим нового ток-шоу Potty Talk. Для проекта на американском телевидении дизайнер примерит роль интервьюера, правда, беседовать со звездами Вэнг будет в туалете. Это не будет какая-то постоянная локация, съемочная группа будет посещать различные светские мероприятия и подкарауливать знаменитостей в уборных. Премьера шоу назначена на весну 2020 года.