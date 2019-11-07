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Артем Кузелев

Александр Вэнг стал ведущим нового ток-шоу

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  • 07 Ноября 201915:13
Сюжеты: Alexander Wang

Для телепроекта Potty Talk американский дизайнер будет брать интервью у знаменитостей в... туалете.

Александр Вэнг стал ведущим нового ток-шоу Potty Talk. Для проекта на американском телевидении дизайнер примерит роль интервьюера, правда, беседовать со звездами Вэнг будет в туалете. Это не будет какая-то постоянная локация, съемочная группа будет посещать различные светские мероприятия и подкарауливать знаменитостей в уборных. Премьера шоу назначена на весну 2020 года.

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