Александра Федорова и iPhone для вдохновения

В Академии re:Store очаровательная и яркая Александра Федорова, travel-блогер, фотограф (@fedrafedra), модель и dj, встретилась с поклонниками своего творчества и просто любителями фотографии. На своей лекции «Ни дня без iPhone» она поделилась источниками вдохновения, рассказала о процессе создания контента, поиске собственного стиля и важности iPhone в жизни каждого современного человека.

Около 40 участников лекции уже узнали, что превратить свой профиль в Instagram в красивый и стильный аккаунт не так сложно, как кажется. Важно обращать внимание на детали, которые создают настроение и атмосферу, получать удовольствие от того, что делаешь, не стараясь равняться на кого-то другого, а также планировать очередность фотокарточек в своей ленте. Легко справиться с этой задачей поможет программа UNUM, которая позволяет перетасовывать фотографии для создания визуально идеальной ленты, ставить таймер, который напомнит о времени публикации, а также заранее писать сопровождение к посту. Программа Planoly имеет схожий функционал, поэтому Александра советует скачать оба приложения и выбрать из них наиболее удобный для себя.

Чтобы не сталкиваться с вечной проблемой творческого кризиса, фотограф поделилась своими любимыми подписками, которые помогают ей черпать идеи и создавать копилку образов для будущих снимков. Для этой цели абсолютно неважно, какова популярность того или иного аккаунта. Главное, чтобы профиль радовал глаз и был наполнен необычными кадрами. В случае Александры это профили с природой и архитектурой. Именно они помогают ей не терять закалку и поддерживать вечный энтузиазм.

Также она объяснила, что лучше не жалеть время на создание фотографии и обработку. В каждый кадр нужно вкладывать душу, иногда снимая один и тот же вид с разных ракурсов энное количество раз. Чаще всего Александра тратит около получаса на подготовку нового поста: это выбор кадра и эффекта, равнение композиции, настройка света и написание комментария.

В завершение лекции Александра наглядно обработала одну из своих фотографий в программе VSCO, поделилась приложением Foodie, которое позволяет красиво снимать еду и даже делать селфи, а также ответила на все вопросы, интересующие слушателей.

Всю информацию об Академии и расписании на сентябрь можно узнать на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.