Александра Пинкевич:«Стилист – это больше, чем профессия. Это призвание!»

Выглядеть стильно мечтают многие, но далеко не всем удается правильно подобрать гардероб. Кому-то не хватает времени, кому-то чувства вкуса. Поэтому так важно обращаться к профессиональным стилистам. Таким, как Александра Пинкевивич (в инстаграме @pinkevich.style)

Александра, расскажите, как Вы пришли в сферу моды?

Интерес к индустрии фешн – это у нас семейное. Моя мама - профессиональная портная, а наши предки жили при Дворе и считались настоящими модниками. Когда я училась в школе, постоянно листала журналы Vogue и мечтала тоже прикоснуться к миру прекрасного.

Именно поэтому я получила высшее образование в Высшей Школе Экономики по специальности «Бренд-Менеджмент в индустрии моды», а также закончила Итальянскую онлайн школу по стилистике. Свой первый опыт по работе с мужским костюмом я приобрела в марке Alfred Dunhill более 10 лет назад, далее заняла должность директора бутика Lardini, а затем стала территориальным управляющим марок Serapian, Escada, Escada Sport, Kenzo, Tsumori Chisato. А 8 лет назад я решила стать персональным стилистом. Сейчас в рамках работы со своими клиентами я сотрудничаю с брендами Scabal, Brioni, Kiton, Loro Piana и другими.

А на чем Вы специализируетесь?

Моя основная специализация - мужской костюм. Классика — это основа, и только потом идут модные стилистические истории. Мужской классический костюм имеет самую сложную форму кроя и состоит из множества деталей, таких как бортовка (canvas), лацкан, внешние и внутренние детали пиджака. К тому же есть несколько вариантов кроя - английский, итальянский, французский... Только эксперт подскажет, что подойдет лучше под определенную фигуру и стиль, и лишь он может разобраться, как идеально посадить костюм.

Для меня важно, что мужчины готовы полностью доверяться мне как специалисту, поэтому у меня есть много возможностей по реализации стилистических задумок. При этом я работаю только с премиальным сегментом, т.к. для меня принципиально качество материалов и современные технологические возможности в производстве одежды. Также я из тех стилистов, которые выступают за минимизацию потребления. Одежда высоких брендов служит многие десятилетия, а значит, позволяет не только сохранить финансы, но уменьшить ущерб для окружающей среды.

А как именно Вы помогаете клиентам?

Я грамотно создаю гардеробы клиентов для выражения их претензий к миру. В моём арсенале следующие услуги: «Разбор гардероба», «Разработка и создание личного стиля», «Преображение по случаю», «Бутик дома».

Я воплощаю глубинные запросы клиентов, работаю над реализацией комфортного стиля, отображающего образ жизни, характер и положение человека в обществе. В отличие от продавцов-консультантов, которые знают только ассортимент своего магазина и хотят Вам продать, чтобы выполнить свой KPI, я ориентируюсь на всем рынке одежды, знаю все бренды и их особенности.

А кто Ваша целевая аудитория?

Все мужчины бизнес-мира: работники банковского сектора, брокеры, менеджеры, директора и владельцы компаний, в том числе молодые предприниматели. Всех моих клиентов объединяет одно – они хотят отлично выглядеть, стремятся, чтобы одежда помогала им в реализации карьерных целей, при этом не желают тратить время на длительные походы по магазинам и изучение миллиона сайтов с одеждой и обувью.

Что Вы считаете своим конкурентным преимуществом?

У меня за плечами большой опыт по работе с мужским костюмом и одеждой в целом, я хорошо разбираюсь в разных международных марках, владею основами международного дресс-кода, а также имею обширные знания в области истории искусства и моды в целом. Я легко ориентируюсь в классике и модных веяниях. Кроме того, у меня есть навыки по снятию мерок, поэтому я предлагаю своим клиентам также индивидуальный пошив гардероба.

Но стилист – это еще и немного психолог. Моя задача – с помощью одежды раскрыть внутренний мир человека, подчеркнуть его сильные стороны и помочь ему добиться успеха.

Как Вы считаете, что должно быть в гардеробе успешного мужчины?

Мужской выбор консервативен, но не скучен, в нем имеется масса интересных моделей и тканей, чтобы разнообразить гардероб. Сегодня, например, популярен пиджак из ткани «сирсакер», это потрясающий легкий летний вариант к брюкам или тонким джинсам. Также стоит обратить внимание на костюмы из ткани Solaro.

А еще в тренде разнообразие цветовой гаммы, сочетания ярких оттенков красного, розового и аквамарина с эстетичной пастельной палитрой. Ну и, конечно, остаются популярными сложные образы, когда сочетаются разные стилистические направления, а также применяется многослойность.

Какими своими достижениями Вы гордитесь?

Я горжусь своим опытом по созданию собственной линии одежды by Alexandra Pinkevich, а также реализацией шикарной задумки мероприятий «Вино и Мода».

Сейчас я в процессе создания уникального для рынка курса по мужскому стилю, в котором и профессионал, и простой обыватель найдет массу полезных знаний и легко применит их в жизни.

Что Вам больше всего нравится в Вашей работе?

Я рада, что могу быть полезной, могу преображать не только внешний вид своих клиентов, но и менять их жизнь в лучшую сторону. Правильный гардероб делает человека увереннее в себе и помогает ему добиваться своих целей и в карьере, и в личной жизни.