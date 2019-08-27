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Артем Кузелев

Алена Долецкая озвучила аудиокнигу

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  • 27 Августа 201909:22

Действие нового романа Элизабет Гилберт «Город женщин» разворачивается в 1940-х годах.

В российские магазины поступила роман «Город женщин» – новая книга Элизабет Гилберт, автора нашумевшего в свое время бестселлера «Есть, молиться, любить». Вместе с бумажной книгой сервис Storytel выпустил аудиоверсию, начитанную Аленой Долецкой.

Действие романа разворачивается в Нью-Йорке 1940-х годов. Главная героиня – 19-летней Вивиан Моррис отчислена из колледжа за неуспеваемость. Родители отправляют девушку к тете Пег, которая владеет собственным театром «Лили». Так героиня попадает в мир бурлеска.

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