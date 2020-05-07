Алена Долецкая призывает поддержать московских врачей

Журналистка запустила благотворительный проект #помогаемврачам, поддержать который может каждый желающий.

Суть проекта заключается в реализации 500 боксов: футболка с принтом «Не жизнь, а сказка. Знаю» и книгой Алены Долецкой «Не жизнь, а сказка». Стоимость набора 5000 рублей, приобрести его можно на официальном сайте проекта. Правда, доставка осуществляется только по Москве. Вырученные средства пойдут на закупку индивидуальных средств защиты.

В своем Instagram-аккаунте Долецкая написала: «Сегодня врачи и медицинские работники – герои нашего времени. Они самоотверженно исполняют свой долг – спасают наши жизни. Каждый день они подвергают опасности себя и своих близких. Надежных средств защиты в больницах не просто не хватает. Их иногда просто нет. Давайте поможем решить эту проблему. Современную защитную экипировку получат те, кто в ней действительно нуждается. Поможет в этом моя коллега журналист, а теперь депутат Госдумы Оксана Пушкина. Оксана сама сейчас помогает медикам в Подмосковье – это человек, которому я доверяю. Да, я дочь врачей, не понаслышке знаю, как тяжел и опасен их труд. Уверена, вы это понимаете тоже. Покупайте, носите на здоровье, дарите и главное – помогайте врачам».