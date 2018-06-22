Алена Долецкая во главе редакции Flacon

Знаменитый главный редактор российского Vogue перезапустит журнал о косметике Flacon.

Алена Долецкая не сидит без дела: став креативным консультантом Третьяковской галереи, журналистка вновь собрала бывших сотрудников Interview, чтобы заняться новым проектом. Бывший главред российских версий одних из самых авторитетных фэшн- и лайфстайл-изданий станет идейным вдохновителем процесса перезапуска журнала о косметике и парфюмерии Flacon. Поддержку Алене оказывает креативное агентство AsD, а также главред Марина Сютаева (бывший бьюти- и шеф-редактор Interview), креативный директор Виктория Морозовская (арт-директор Interview) и арт-директор Сергей Мешалкин, архитектор московского бюро Blank Architects.