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Артем Кузелев

Алена Долецкая во главе редакции Flacon

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  • 22 Июня 201822:43

Знаменитый главный редактор российского Vogue перезапустит журнал о косметике Flacon.

Алена Долецкая не сидит без дела: став креативным консультантом Третьяковской галереи, журналистка вновь собрала бывших сотрудников Interview, чтобы заняться новым проектом. Бывший главред российских версий одних из самых авторитетных фэшн- и лайфстайл-изданий станет идейным вдохновителем процесса перезапуска журнала о косметике и парфюмерии Flacon. Поддержку Алене оказывает креативное агентство AsD, а также главред Марина Сютаева (бывший бьюти- и шеф-редактор Interview), креативный директор Виктория Морозовская (арт-директор Interview) и арт-директор Сергей Мешалкин, архитектор московского бюро Blank Architects.

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