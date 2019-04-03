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Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio) (20)
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Артем Кузелев

Алессандра Амбросио запустила собственную марку

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  • 03 Апреля 201915:58
Сюжеты: Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio)

Бразильская супермодель представила дебютную коллекцию купальников своей марки GAL Floripa.

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  • Дебютная коллекция GAL Floripa

Одна из самых известных супермоделей мира и бывший ангел Victoria’s Secret решила попробовать свои силы в дизайне. Недавно Алессандра Амбросио сообщила о запуске собственной марки купальников, которая получила название GAL Floripa. Алессандра уже представила дебютную коллекцию на официальной страничке марки в Instagram. Главные роли в лукбуке исполнили сама супермодель, ее младшая сестра Алин Амбросио и лучшая подруга Жизель Кориа. Стоимость купальников варьируется от 180 до 218 долларов.
 

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