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Артем Кузелев

Алессандро Микеле митингует против оружия

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  • 01 Марта 201817:15
Сюжеты: Gucci

Итальянский дом моды Gucci пожертвовали полмиллиона долларов на организацию митинга против свободной продажи оружия.

В память о недавней трагедии, развернувшейся в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде, в Вашингтоне пройдет митинг против свободной продажи оружия. Чтобы почтить 17 жертв стрельбы и выразить свой протест, итальянский дом Gucci пожертвовал 500 000 долларов на проведение мероприятия, которое состоится 24 марта. В своем обращении к организаторам Алессандро Микеле сказал: «Я хочу встать вместе со всеми сильными молодыми женщинами и мужчинами США и бороться за них и последующие поколения».

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