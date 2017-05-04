Алессандро Микеле назвал лиц нового аромата Gucci

Представив новый аромат Gucci Bloom, креативный директор итальянского дома обявил Петру Коллинз, Хари Неф и Дакоту Джонсон своими музами.

Миак, Микеле создал свой дебютный аромат для итальянского дома моды. Новый парфюм получил романтическое название Bloom и уже был представлен на пышной вечеринке в Нью-Йорке. Среди гостей мероприятия были замечены многочисленные звезда, главными из которых стали Хари Неф, Петра Коллинз и Дакота Джонсон. Именно эти три такие разные девушки названы лицами аромата и будет его рекламировать в дальнейшем.