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Gucci (248)
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Артем Кузелев

Алессандро Микеле назвал лиц нового аромата Gucci

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  • 04 Мая 201710:08
Сюжеты: Gucci

Представив новый аромат Gucci Bloom, креативный директор итальянского дома обявил Петру Коллинз, Хари Неф и Дакоту Джонсон своими музами.

Миак, Микеле создал свой дебютный аромат для итальянского дома моды. Новый парфюм получил романтическое название Bloom и уже был представлен на пышной вечеринке в Нью-Йорке. Среди гостей мероприятия были замечены многочисленные звезда, главными из которых стали Хари Неф, Петра Коллинз и Дакота Джонсон. Именно эти три такие разные девушки названы лицами аромата и будет его рекламировать в дальнейшем.

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