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Gucci (304)
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Артем Кузелев

Алессандро Микеле оформил книгу Флоренс Уэлч

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  • 12 Декабря 201813:09
Сюжеты: Gucci

В продаже появилась книга стихов солистки группы Florence + the Machine, дизайн которой придумал креативный директор дома Gucci.

Алессандро Микеле давно называет Флоренс Уэлч своей музой и привлекает ее для участия в новых рекламных кампаниях итальянского дома моды. Недавно солистка Florence + the Machine выпустила собственный сборник поэзии, оформление которого разработал креативный директор итальянской марки. Роскошное издание вышло лимитированным тиражом и продается на сайте музыкальной группы и в книжном магазине Gucci в Нью-Йорке по цене 50 долларов.

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