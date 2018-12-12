Алессандро Микеле оформил книгу Флоренс Уэлч

В продаже появилась книга стихов солистки группы Florence + the Machine, дизайн которой придумал креативный директор дома Gucci.

Алессандро Микеле давно называет Флоренс Уэлч своей музой и привлекает ее для участия в новых рекламных кампаниях итальянского дома моды. Недавно солистка Florence + the Machine выпустила собственный сборник поэзии, оформление которого разработал креативный директор итальянской марки. Роскошное издание вышло лимитированным тиражом и продается на сайте музыкальной группы и в книжном магазине Gucci в Нью-Йорке по цене 50 долларов.