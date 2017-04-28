Алессандро Микеле ответил на обвинения в плагиате

Креативный директор Gucci сообщил, что идея новой рекламной кампании не была украдена у студента Колледжа святого Мартина.

На прошлой неделе дом Gucci опубликовал в Instagram фрагменты необычной рекламной кампании сезона осень-зима 2017/18. За создание снимков и роликов отвечал известный фотограф Глен Лачфордом, который запечатлел моделей в образах инопланетян. Однако публикация вскоре приобрела скандальный шлейф, так как итальянский дом моды был обвинен в плагиате. Свои претензии марке высказал студент Колледжа святого Мартина Пьер-Луи Овре, который сообщил на своей странице, что плоды творчества молодых креативщиков часто становятся соблазном для крупных брендов. Овре напрямую обвинил Gucci в воровстве его идеи и опубликовал свои снимки, ан которых модели тоже предстают в образах пришельцев.

Отвечая на обвинения, Алессандро Микеле сообщил, что впервые увидел работы студента уже после публикации Gucci. Креативный директор дома подчеркнул, что пришел в уныние из-за того, что скандальная история появилась из ничего. Сходство между фотографиями Микеле объяснил случайностью, а также рассказал, что сам черпал вдохновение в старых фильмах и сериалах о космосе.