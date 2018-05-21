Алина Крюкова в сникерах Tamaris x Marcel Ostertag

Светская девушка Алина Крюкова знает, как провести выходные в стиле спортшик. Завершили образ белые сникеры Tamaris x Marcel Ostertag, которые подчеркивают простоту и лаконичность.

Белые сникеры – лучший ориентир для создания базового гардероба. Минималистичный дизайн и рисунок с изображением жука-скарабея, который считается символом бесконечности, сделают ваш образ женственным и легким, а значит пора отправляться на встречу летним приключениям.