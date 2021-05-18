Алина Шимова представила свою выставку

В течение 5 лет она осваивала классическую живопись, особенно интересуясь русской классикой. Классические работы Алины Шимовой были представлены в различных выставках, а сегодня многие холсты находятся в частных коллекциях. Писать в стиле поп-арт художница начала в 2018 году. Тогда Алине пришла идея – совместить образы реальных людей и супергероев, в стиле, который в противовес консервативной классике и абстрактной живописи будет простым и понятным каждому человеку.