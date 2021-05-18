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Алексей Бобровский

Алина Шимова представила свою выставку

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  • 18 Мая 202117:02
  С 12 мая по 12 июня 2021 года на территории ресторана MEMO Dine&Bar проходит яркая и эффектная выставка современной художницы Алины Шимовой. Гости могут увидеть красочные портреты в стиле поп-арт, совмещающие образы известных супергероев и реальных людей. Так художница хочет показать, что внутренняя суперсила есть в каждом. Алина Шимова – современная художница из Москвы. Является Вице-президентом Международного союза художников-анималистов, а также членом «Евразийского Художественного Союза» и «Международного художественного фонда». Её творческий путь начался с самого детства: уже в 12 лет Алина начала ходить в художественную школу.

 В течение 5 лет она осваивала классическую живопись, особенно интересуясь русской классикой. Классические работы Алины Шимовой были представлены в различных выставках, а сегодня многие холсты находятся в частных коллекциях. Писать в стиле поп-арт художница начала в 2018 году. Тогда Алине пришла идея – совместить образы реальных людей и супергероев, в стиле, который в противовес консервативной классике и абстрактной живописи будет простым и понятным каждому человеку. 

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