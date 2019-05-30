Алиса Лобанова на аукционе amfAR: Купить Микки Мауса на удачу

Традиционно в рамках Каннского кинофестиваля проходит ежегодный и самый масштабный благотворительный вечер amfAR. В этом году на Лазурном берегу amfAR Gala Cannes собрал больше звездных гостей, чем многие кинопремьеры.

Среди приглашенных звезд блистали Мила Йовович, Наташа Поли, Каролина Куркова, Марион Котийар, мама Ким Кардашьян, ее сестра Эшли и другие селебрити. Вел мероприятие актер Крис Такер, для гостей пели Дуа Липа, Мэрайа Кэри, рок-группа The Strut и не только. Меценат и благотворитель Алиса Лобанова появилась на приеме вместе с Джонатаном Чебаном, известным блогером и звездой Инстаграма, пишущим под ником Foodgod. Фолловеры называют Джонатана «лучшим другом Ким Кардашьян», но судя по всему, у него теперь появилась «русская Ким».

Алиса Александровна, благодаря своему доброму сердцу и складу характера, не представляет своей жизни без благотворительности – она ежегодно посещает amfAR. В прошлом году она приобрела картину немецкого экспрессиониста-примитивиста Андре Бутцера «На холсте». А в этом удивила неожиданным для многих выбором – она приобрела белоснежную мраморную скульптуру Микки Мауса, держащего в руках аквариум с золотой рыбкой. Статуя высотой 2,65 м была изготовлена к 90-летию Микки Мауса в 2018 году из мрамора Bianco Carrara. Добывается этот фантастически красивый камень в недрах Апуанских Альп вот уже на протяжении 2000 лет. Из него изготавливают великолепные памятники, дворцы, храмы и скульптуры на протяжении многих веков. Самые известные архитектурные сооружения, построенные из мрамора Bianco Carrara: Пантеон Древнего Рима, Пьета Микеланджело, Лондонская мраморная арка, знаменитые скульптуры авторства Джованни Бернини «Аполлон и Дафна». Так что о цене лота можно только догадываться. Госпожа Лобанова выбрала этот лот именно потому, что владеет сетью магазинов детских игрушек ТОЙ.РУ. Для нее Микки Маус – один из любимых персонажей и легендарный герой, который помог своему создателю основать империю мультфильмов и игрушек.

«Детская тематика шедевра скульптора связана с направленностью моего бизнеса. И я рада, что победила в борьбе за этот лот авторства Гуальтиеро Ванили. Микки Маус будет моим талисманом, напоминающим, что некоторые империи начинались с мышки," – пояснила Алиса Лобанова.