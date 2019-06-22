Алиса Лобанова на ПМЭФ-2019: об инновациях, игрушках, моде и культурной программе

Эпические масштабы деловой и светской жизни Петербургского международного экономического форума из года в год удивляют и делегатов, и гостей, и жителей города. Участник форума учредитель федеральной розничной сети магазинов детских игрушек TOY.RU Алиса Лобанова рассказала, чем впечатлил ПМЭФ в этом году.

Насыщенная деловая программа

Высокий статус ПМЭФ-2019, прошедшего с 6 по 8 июня, в который раз подтвердился уровнем представительства гостей и количеством бизнес-мероприятий. На форуме состоялось более 230 панельных дискуссий и круглых столов, теледебатов и бизнес-диалогов. Для компании TOY.RU ПМЭФ-2019 был интересен как площадка для тематической дискуссии с остро актуальной темой - «Контрафакт в сфере игрушек», проведенной TOY.RU в партнерстве с ИД «КоммерсантЪ».

«Эта дискуссия станет импульсом для более интенсивного объединения усилий общественности, предпринимателей, правообладателей и государства, и мы сможем выработать действительно эффективные методы борьбы с контрафактом», - подчеркнула инициатор дискуссии Алиса Лобанова.

Интерес СМИ к рынку детских игрушек

К компании TOY.RU в свою очередь проявили интерес медиахолдинг «РБК» и ИД «Комсомольская Правда», в открытой студии которой обсуждались инновации e-commerce, тренды на рынке детских игрушек, почему именно дети диктуют рынок, значение развивающих игр для ребенка и то, какие игрушки выбирает для своих детей Филипп Киркоров.

«Он всегда в курсе всех трендов - не только в музыкальном мире, но и в других сферах. Он очень любит своих детей. Дарит им красивый мир детства, балует. Это образцово-показательный пример папы, который своих детей боготворит», - поделилась Алиса Лобанова.

Интерес СМИ к женщинам-руководителям

Портал о звездах PEOPLETALK поинтересовался у Алисы Лобановой, что берет на экономический форум в Петербурге женщина-руководитель. И предложил своим читателям топ-10 вещей учредителя TOY.RU, среди которых не только ноутбук Apple Macbook, диктофон Sony, зарядка для телефона Iphone xs smart battery case, беспроводные наушники Louis Vuitton, но и вместительная деловая сумка Birkin 35, универсальная белая рубашка Dolce & Gabbana, идеально сидящий пиджак Balmain, завершающие образ серьезной деловой женщины.

«Думайте о практичности – если собираетесь весь день провести на ногах на экономическом форуме, то позаботьтесь об обуви на низком каблуке. Мои любимые — балетки Chanel (невесомые, легко помещаются в Birkin)», - советует Алиса Лобанова.

Культурная программа форума

ПМЭФ-2019 - это не только крупнейшая мировая экономическая площадка, где заключаются миллиардные контракты и находят друг друга новые партнеры по бизнесу, но и череда светских мероприятий. Среди которых самое знаковое - традиционный приём губернатора Санкт-Петербурга для делегатов ПМЭФ. Организуют приемы и званые ужины и сами участники форума, соревнуясь друг с другом в уровне приглашенных на эти мероприятия звезд.

«Я родилась в Ленинграде, поэтому не могла не посетить прием в честь открытия форума, на который Росконгресс пригласил группировку Ленинград во главе с Сергеем Шнуровым, а также с удовольствием послушала прекрасную Анну Нетребко, которая исполнила партию Аиды в опере Верди на сцене родного Мариинского театра. В музыке, как и в бизнесе, важно находить баланс», - поделилась Алиса Лобанова.