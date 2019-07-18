Алиса Лобанова на закрытом показе Dolce & Gabbana Alta Moda

Доменико Дольче и Стефано Габбана возводят итальянскую моду в абсолют и свой эксклюзивный показ Dolce & Gabbana Alta Moda всегда проводят в Италии – этом году в Долине Храмов сицилийского городка Агридженто. Переговоры о локации велись около двух лет – археологический парк занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и многие его храмы были построены в VI и V веках до нашей эры. При этом нужно понимать, что показы Dolce & Gabbana Alta Moda – это то самое событие, попасть на которое хотят многие, но приглашают только избранных. В списке приглашенных исключительно главные редактора модных изданий, близкие друзья дизайнеров и особые клиенты модного дома, ценящие талант великих кутюрье и готовые купить шедевр ручной работы, выполненный в единственном экземпляре. Именно в таком платье на показе в прямом смысле слова блистала меценат, искусствовед и учредитель федеральной сети магазинов детских игрушек TOY.RUАлиса Лобанова. Стоит отметить, что так носить наряд от Dolce & Gabbana, чтобы получить комплимент от fashion-эксперта Сьюзи Менкес, может только русская. В этом году показ Dolce & Gabbana Alta Moda Алиса Лобанова посетила вместе в Филиппом Киркоровым. Их объединяет не только любовь к бренду Dolce & Gabbana, но совместная работа над клипами – в прошлом году это была эпатажная «Ибица», в этом – эксцентричное «Стеснение пропало».

Как рассказала Алиса Лобанова: «Показ, как и все, что делает гениальный дуэт, получился фееричным и очень атмосферным. Для меня Доменико Дольче и Стефано Габбана – это квинтэссенция итальянской моды. Их показы – невероятный experience, получить который по давней традиции могут лишь избранные, и уникальность этих впечатлений – тот самый ключ к пониманию концепта Dolce & Gabbana Alta Moda».

Избранный круг приглашенных на Alta Moda можно назвать семьей. Поэтому Показ Dolce & Gabbana невозможно представить без шумной итальянской вечеринки после. И, если формат шоу строго засекречен, то на after-party Доменико и Стефано максимально открыты: общение с гостями, светские беседы и совместные фотографии.