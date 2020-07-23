Алиса Толкачева «выгуляла» свою пижаму на Pajamas Queens Party

Известный дизайнер Алиса Толкачева стала гостьей необычной вечеринки, организованной группой Queens.

На пикнике Pajamas Queens Party, который прошел на лоне природы, все гости должны были прийти в пижамах, ночных рубашках и костюмах кигуруми. Алиса Толкачева соблюла дресс-код – ее синяя клетчатая пижама и маска для сна покорили всех гостей вечеринки.

- Эту пижаму мне купила мама в подарок, поэтому эта вещь для меня очень дорога, - признается Алиса Толкачева. – Я третий раз выхожу в свет в любимой пижаме, и всегда это вызывает фурор. Пижама стала флагманом моего нового стиля. По словам дизайнера и имиджмейкера, пижамные вечеринки она впервые увидела лет 15 назад в Америке, в Лос-Анджелесе.

- Я была поражена насколько это мило. У них принято в кафе на завтрак приходить в пижамах и даже с масками для сна. Сидят, пьют кофе, завтракают и читают новости в своих гаджетах. И потом со временем у нас стали чуть проще относиться к дресс-коду – приходить на вечеринки не только в вечерних платьях, но и в пижамах. Кстати, бриллианты и пижама очень хорошо сочетаются. И это стало постепенно хорошим трендом. Дневная вечеринка в пижамах, которую устроили девочки из группы Queens, это очень мило. С удовольствием провела время на природе в компании веселых и интересных людей.

Отдохнуть на лоне природы приехали самые близкие друзья группы Queens. Как и полагается пикнику, многие гости пришли со своей едой. Так, например, певица и телеведущая Нина Фокина, известная под псевдонимом НИНА, приготовила бутерброды с сыром и ветчиной. НИНА принесла с собой большую корзину с ланч-боксами. Угощения пошли на ура, впрочем, как и ароматные пироги с вишней и шпинатом от сети пироговых Штолле.

Сами устроительницы вечеринки - солистки группы Queens - придали празднику нотку пикантности, появившись в изящных пижамных комплектах из коротеньких шортиков и футболок.

- Мы прекрасно отпраздновали середину лета на лоне природы, вели прямые трансляции, пели песни прямо на траве, запустили в небо воздушные шары и веселились в разноцветных пижамах, - делятся впечатлениями солистки группы Queens.

- Даже солнце выглянуло посмотреть на звезд в пижамах, - заметила певица НИНА, которая инициировала разминку на траве. – У нас сегодня хороший повод расслабиться и отлично провести время с друзьями. Я вновь почувствовала себя ребенком и получила море положительных эмоций!

Перекусив, участники пикника перешли к более решительным действиям – отчаянному бою подушками! Участники разделились на две команды – блогеры и музыканты. Так, Тимоха Сушин и Андрей Сморжок сражались со Златой, Волгой и Катей из группы Queens.

Не обошлось и без дискотеки. Алекс Балыков, НИНА, участники шоу «Голос» Влад Вэнгли и Наталья Корс исполнили песни не на привычной для себя сцене, а на диванах, траве и даже на больших подушках.

- Во время режима самоизоляции мы все так привыкли к диванам, что уже на вечеринке их используем, - заметил Алекс Балыков. - Но я призываю к активному отдыху и пусть все сопровождается хорошей музыкой и прекрасной компанией.

В качестве музыкального исполнителя дебютировал Иосиф Оганесян, участник «Дома 2» - он представил песню «Импульсы». На пикнике он был в костюме жирафа. Собственно он и завоевал титул «Короля пикника». В качестве приза ему вручили арбуз с желтой мякотью. - Как будет Саша рада, - признался Йося, которого дома ждала его любимая супруга Саша Черно. По словам Иосифа, Саша должна вот-вот родить, и они с нетерпением ждут этого события.

Титул «Королевы пикника» достался Наталье Малышевой. Известный психолог выбрала беспроигрышный вариант – стильную пижаму ярко красного цвета с бантом на голове.