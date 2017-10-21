Alisia Fiori на Moscow Fashion Week

26 октября 2017 года в 19:00 состоится показ модного бренда одежды Alisia Fiori. В этом сезоне наряду с новой коллекцией нарядных платьев для девочек будет впервые представлена полноценная женская коллекция марки.

Дизайнер бренда Ирина Шарова рассказывает, что ей хотелось показать образ интеллигентной семьи, поэтому при создании моделей её вдохновили героини произведений мировой классической литературы. В качестве материалов в коллекции использовались исключительно благородные ткани: бархат, атлас, жаккард.

Ирина считает, что наряды девочек не должны быть точными копиями нарядов их мам, ведь у девочек и женщин абсолютно разное мироощущение.

Алисия Фиори — это элегантность, женственность и воспитание вкуса с самого детства.

Показ состоится 26 октября в 19:00 в Гостином Дворе в рамках Moscow Fashion Week