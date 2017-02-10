Aliz Arin и мастерская ручного ткачества Art-Atelier начинают партнерство

Неповторимые, рукотворные ткани будут использованы нашим ателье в работе с индивидуальными заказами и для создания лимитированных серий одежды и аксессуаров.

Мы хотим подарить Вам уникальное и увлекательное приключение – участие в создание ткани для Вашего изделия.

Каким может быть процесс работы? Вы заказываете изделие в ателье Aliz Arin. Мы согласовываем характер ткани: её состав, цвет, фактуру, орнамент. Затем, вместе с мастерами нашего ателье Вы отправитесь в живописный антураж мастерской ручного ткачества, которая находится в центре Москвы.

Вместе мы подберем пряжу и мастера-ткачи сделают при Вас образцы тканей. Можно соткать графичный, упорядоченный узор или создать фактурный, образный характер ткани из по-особенному крученой пряжи, тесьмы, лент, заготовленных из полюбившегося отреза готовой ткани, полос кожи. В узор ткани можно вплести бусины и камни или другие декоративные элементы.

После утверждения образца ткани, мы обсуждаем эскиз будущего изделия. Снятие мерок, несколько примерок и Вы можете забрать юбку, костюм, платье или пальто, созданное по Вашим индивидуальным меркам из неповторимой, сотканной для Вас ткани!

Также из ткани, созданной согласно индивидуальным предпочтениям, мы можем создать аксессуар или украшение.

Для Aliz Arin это знаковое сотрудничество. Поддержка традиций, производство ткани в своем регионе, возможность использования в создании ткани материалов для переработки - все это соответствует духу и направлению развития нашего бренда, - бренда ответственной моды.

Фото: Дмитрий Мороз