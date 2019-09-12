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Эконика (81)
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Ольга Носкова

Алла Пугачева рассказала об истории сотрудничества с брендом «Эконика» в новом документальном фильме 

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  • 12 Сентября 201909:40
Сюжеты: Эконика

Первая коллекция премиальной линии обуви и аксессуаров Alla Pugachova вышла в 1996 году и стала настоящей сенсацией в истории российской моды.  Фильм «Коллекция Alla Pugachova. История из первых уст», приуроченный к 70-летнему юбилею певицы, рассказывает о становлении торговой марки на протяжении трех десятилетий.

Эвелина Хромченко, Алена Долецкая, Ирина Хакамада, Алена Ахмадуллина,  Михаил Королев, Данила Головкин, Дарья Веледеева, Лаура Джугелия – знаковые персоны мира моды делятся своими воспоминаниями о том, как зарождался fashion-бизнес в России. А сама Алла Пугачева вспоминает, как возникла идея создать свою именную коллекцию, которая выросла в успешный и любимый миллионами женщин бренд.

Полную версию фильма смотрите на YouTube канале бренда.

Сайт/Интернет-магазин: ekonika.ru

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