Алла Пугачева рассказала об истории сотрудничества с брендом «Эконика» в новом документальном фильме 

Первая коллекция премиальной линии обуви и аксессуаров Alla Pugachova вышла в 1996 году и стала настоящей сенсацией в истории российской моды. Фильм «Коллекция Alla Pugachova. История из первых уст», приуроченный к 70-летнему юбилею певицы, рассказывает о становлении торговой марки на протяжении трех десятилетий.

Эвелина Хромченко, Алена Долецкая, Ирина Хакамада, Алена Ахмадуллина, Михаил Королев, Данила Головкин, Дарья Веледеева, Лаура Джугелия – знаковые персоны мира моды делятся своими воспоминаниями о том, как зарождался fashion-бизнес в России. А сама Алла Пугачева вспоминает, как возникла идея создать свою именную коллекцию, которая выросла в успешный и любимый миллионами женщин бренд.

Полную версию фильма смотрите на YouTube канале бренда.

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