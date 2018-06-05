31 мая в сказочных декорациях из любимых детских мультфильмов в Lotte Hotel Moscow состоялся дебютный показ детских платьев SASHA KIM, приуроченный к 5-летию юного дизайнера бренда Саши Ким. В День рождения девочки родители - светская модница Евгения Ким и бизнесмен Андрей Ким - сделали ей такой подарок: показ собственного бренда одежды и «Бал принцесс».

Открыла показ Алла-Виктория Киркорова, которую пришли поддержать «король эстрады» Филипп и брат Мартин-Кристин. На подиум также вышла дочка Жасмин-Маргарита Шор, дочки Стаса Михайлова (Иванна и Мария), Юлии Пересильд и Алексея Учителя Анна и Мария , девочки Яны Батыршиной, Ирины Слуцкой, Расима и Аллы Акперовых , Нургуль Ертаевой, Ирины Йовович и других звездных юных моделей. Алексей Учитель очень трогательно волновался, ожидая выхода на подиум дочек Юлии Пересильд.

Дочка Аллы и Расима Акперовых оказалась самой непосредственной и резвилась на подиуме, даже не пытаясь изображать модель, а юная, но уже востребованная модель Анна Павага специально приехала из Питера.

Сама хозяйка праздника, Евгения Ким, призналась, что результат превзошёл все ее ожидания и она невероятно счастлива, что праздник удался: «Мне повезло работать с такими замечательными детками, как дочка Филиппа Киркорова или девочки Инны Михайловой, дочки Жасмин или малышки Юлии Пересильд. Дети – это вообще основной источник моего вдохновения. Но, конечно, главная моя муза – это дочь Саша. Мне легко создавать детские коллекции, имея своих детей, наблюдая за которыми ты можешь узнать все о том, что им нравится, а что нет. Саша мне всегда подсказывает, какие цвета выбрать, оборочки, украшения и так далее. И результат сегодняшнего показа лишь укрепил мое мнение, что наши платья на рынке одни из самых лучших, а может и вовсе номер один».

Было много звёздных гостей с детьми, среди которых: Киркоров Филипп с дочерью Алла-Виктория и сыном Мартином-Кристином, Учитель Алексей с дочками Анной и Мари Пересильд, Михайлова Инна с дочерьми Иванной и Марией, Жасмин и дочь Шор Маргарита, Орлова Ольга, Акперовы Расим и Алла с дочерью Верой, Батыршина Яна с дочерьми Вайнштейн Айлой и Мариам, Лемешева Мария с дочерью Марфой Лемешевой, Ертаева Дамели ( дочь Нургуль Ертаевой), Михеева Варвара (дочь Ирины Слуцкой), Одинцова Екатерина, Виктория Десятникова с дочерью Мирой, Екатерина Широкова с дочерью Викторией, Дочь Натальи Буткевич, Йовович Ирина с дочерью Ариной, Дочь Алины и Павла Буре- Полина, Циклаури Тамуна с сыном Адамом и подругой Ириной, Панова Елена с дочкой Марианной, Бословяк-Кожина Олеся с дочкой Алёной, Давыдова Нелли с дочкой, Карелина Ирина, Чернышева Ольга.

Всю эту сказочную красоту на подиуме представили юные принцессы, среди которых были как профессиональные модели, так и дочки известных персон. Например, дочь Филиппа Кирковова - Алла Виктория, дочь Жасмин – Маргарита и дочери Юлии Пересильд и Алексея Учителя – Анна и Мария. Атмосферу праздника дополнила детская анимация и очаровательная игровая зона с каретой Золушки и замком принцесс. Всю эту сказку для детей и взрослых создали партнеры мероприятия, специалисты по организации детских праздников FUNtasy Kids.

На подиуме была представлена новая летняя коллекция; легкие, воздушные платья, создавая которые дизайнер вдохновлялся юными нежными красавицами-принцессами, достойными самых лучших нарядов. В них можно быть королевой бала и звездой подиума.

Большое внимание создатели уделили качеству тканей, но, учитывая темперамент маленьких модниц-непосед, выбрали прочные материалы, чтобы платья долго оставались красивыми и целыми. При этом модели получились очень нежными. Основная ткань - цветной фатин, внешне напоминает тончайшую паутинку. Из него изготовлены длинные струящиеся юбки и, конечно, безусловный тренд наступающего лета – юбка-пачка.

Платья SashaKim представлены в яркой летней цветовой гамме - нежная роза, насыщенный красный, таинственный фиолетовый и свежая мята. Хиты лета от SashaKim исполнены с учетом последних трендов - множество модных деталей кроя, актуальные фасоны, аксессуары. В коллекции есть платья с удлинёнными рукавами, кейпы, пачки балерин, струящиеся накидки-мантии, украшенные кристаллами, очаровательные банты.

Звездные гости были в восторге и от увиденного на подиуме и от атмосферы, которая сопровождала показ. Почти все они говорили, о том, что попали в сказку и получили массу приятных впечатлений.

«Спасибо огромное за эту красоту! Потрясающий показ! Меня впечатлили эти вкусные многоярусные зефирные платья из фатина; креативные формы, необычный крой и, конечно, безумно стильные и модные кислотные оттенки, которые Евгения выбрала для коллекции этого лета», - говорит Олеся Бословяк, - «Понравились смелые яркие цвета, например, алый, насыщенный желтый или оранж. Я думаю, что мы с дочкой обязательно приобретем платья у Жени Ким, как для светского выхода, так и для домашнего праздника, и моя Аленка будет самой стильной принцессой вечера!».

Мария Лемешева: «Это прекрасная идея - пригласить деток известных персон, и вообще приятных сюрпризов на показе было множество. Например, как очаровательно выступила дочка Филиппа Киркорова! Особое умиление вызвали самые маленькие участницы, которым едва исполнилось 3 года. Коллекция бесподобна - все платья достойны настоящих принцесс. Организация шоу - на самом высоком уровне, нам подарили потрясающий праздник! Девочки в удивительных воздушных нарядах словно вышли из сказки. И это не только мои эмоции: я видела улыбки на лицах детей, искреннюю радость от того, что происходило, - малышкам понравились их наряды. А это многое значит - ведь детей не обманешь!».