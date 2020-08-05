1 августа в деревне Бычково прошел первый в России Alpaca Wellbeing Fest – фестиваль счастливого образа жизни. Посетителей ждали эко-ярмарка и фуд-маркет с фермерскими продуктами, BBQ Party, летний кинотеатр и десятки развлекательных зон с полезными мастер классами.

Именно в этот день в Перу отмечают национальный день альпаки. Эти милые животные – воплощение добра, любви, тепла и уюта, которые так необходимы миру после пандемии. Мероприятие призвано дать посетителям заряд позитива и энергии, а также познакомить их с направлением СОЖ – счастливым образом жизни.

Alpaca Wellbeing Fest связан с альпаками не только ассоциативно – он прошел в деревне Бычково, где планируется построить ферму «Долина Альпак». Для организации уникального пространства будут использоваться средства, вырученные за время проведения фестиваля.

Мероприятие порадовало ценителей вкусной и натуральной еды – на фестивале были организованы эко-ярмарка и фуд-маркет, где можно было приобрести экологически чистые продукты, произведенные местными фермерами. На фудкорте гости смогли насладиться вкусной едой, напитками и общением с друзьями и близкими. Любители мяса оценили BBQ Party, в рамках которого посетители получили возможность отведать Асадо – блюдо из жареного мяса, распространённое в Перу и других странах Южной Америки.