Алёна Изунова украсила зимнюю обложку журнала SHAPE

Появиться на обложке глянцевого журнала всегда престижно. Это значит, что ты обладаешь достоинствами, выделившими тебя из общей массы других красавиц. Обложку зимнего номера журнала New Shape освещает улыбка калмыцкой красавицы Алёны Изуновой. Девушка рассказала о главных секретах своей красоты: любви к спорту, правильному питанию и занятиям йогой.

Как известно, для того, чтобы обладать красивым телом, зачастую необходимо упорно трудиться, "лепить" себя, словно скульптор. Отсекая все лишнее при помощи физических нагрузок и правильного питания. Следуя в этом направлении, Алёна выбрала для себя хатха- йогу. Причем йогой заниматься она начала на последних месяцах беременности. И, как признается девушка, о своём выборе ни разу не пожалела. Йога - не просто часть образа жизни молодой мамы, полезное занятие стало увлечением для всей семьи.

Алёна даже закончила курсы инструкторов классической хатха-йоги при Федерации Йоги России и стала практиковать занятия самостоятельно. Также она прошла обучение на инструктора детской йоги, чтобы заниматься вместе с сыном.

"Главными источниками энергии и хорошего настроения, помимо Йоги, конечно, является моя семья - любимый мужчина и обожаемый сын"- делится Алёна. "Ежедневные упражнения, здоровое питание и объятия любимых - залог красивого тела и хорошего настроения".

Алёна также уверена, что йога, да и вообще любой вид спорта, не только повышает тонус организма,- но это ещё и лучший способ избавиться от негативных мыслей и поднять себе настроение. Во что охотно верится, глядя на обворожительную улыбку жизнерадостной красавицы.



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