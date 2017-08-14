American Apparel официально возвращается

После череды скандалов и банкротства знаменитая марка возвращается, но в значительно измененном формате.

Поклонникам бренда American Apparel определенно есть чему радоваться. На днях новое руководство марки объявило о ее возвращении на рынок. Однако все не так просто: значительные изменения произошли с самой концепцией и философией компании.

После нескончаемой череды скандалов, судов, увольнения основателя Дова Чарни, закрытия всех магазинов и банкротства American Apparel была перекуплена канадской спортивной компанией Gildan Activewear. На прошлой неделе руководство бренда сообщило, что возвращает марку на рынок, однако это уже вряд ли можно назвать American Apparel. Если раньше копания гордилась, что производит все товары на территории США, то теперь ее продукция, как и вещи других брендов Gildan Activewear, будут выпускаться в Коста-Рике, Гондурасе и некоторых районах Карибского моря. Кроме того, приобрести одежду и аксессуары обновленной версии American Apparel можно будет лишь в онлайн-магазине.