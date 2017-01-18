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Артем Кузелев

American Apparel официально закрывается

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  • 18 Января 201714:36
Сюжеты: American Apparel

Славная история популярной американской марки завершилась окончательно.

На днях марка-банкрот объявила о закрытии своего производства в Лос-Анджелесе и всех магазинов на территории США. Окончательно свое существование компания American Apparel прекратит в апреле этого года. Так один из самых популярных и крупных производителей одежда в Америке, известный своей социальной активностью и провокационными рекламными кампаниями, лишит экономику страны более 3400 рабочих мест.

Кроме того, официальное заявление бренда на его британском сайте говорит, что American Apparel больше не будет поддерживать онлайн присутствие в Великобритании. В данный момент в компании идет подготовка масштабных сокращений.

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