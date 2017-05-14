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Артем Кузелев

Американская коллекция Dior. Cruise, 2018

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  • 14 Мая 201710:22
Сюжеты: Dior, cruise 2018

Главным событием завершающейся недели стало круизное шоу парижского дома моды, которое прошло в четверг в Лос-Анджелесе.

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  • Dior. Cruise, 2018

Показ новой коллекции Марии Грации Кьюри для Dior состоялся в заповеднике Санта-Моника в Лос-Анджелесе. Гости, среди которых замечены Шарлиз Терон, Соланж Ноулз и Рианна, могли познакомиться с образами под открытым небом на фоне живописной пустыни. Декорациями для дефиле служили два огромных воздушных шара, парящих в воздухе и украшенных фирменной символикой.

На этот раз под руководством нового креативного директора Dior стал более простым, однако не растерял роскоши и традиционной элегантности. Круизную коллекцию будущего года Мария Граци назвала Dior Sauvage, что идеально раскрывает тему Дикого Запада, читающуюся в каждом образе. Дизайнер вдохновлялась природой американских прерий и культурой проживающих здесь народов. Отсюда и внешняя простота коллекции, и этнический декор, главным образом выраженные через принты, вышивки, россыпи бисера и использование перьев.

В итоге получилось очень стильно, а главное – не так пышно, как можно было ожидать. По мнению Кьюри, курортная коллекция должна быть функциональна и комфортна. Эта мысль читается здесь в каждом, даже самом утонченном образе!

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