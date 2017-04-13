Американская марка Hood By Air берет перерыв

Дизайнер Шейн Оливер объявил, что приостановит выпуск собственных коллекций, чтобы уделить особое внимание специальному проекту Helmut Lang.

Hood By Air – передовой нью-йоркский бренд, который объединяет андерграунд и уличную культру, а также известен своими остросоциальными перформансами, деконструкционным стилем и тягой к различным фетишам. На днях стало известно, что основатель марки и ее креативный директор Шейн Оливер берет тайм-аут, чтобы вплотную заняться специальным проектом для реставрируемого бренда Helmut Lang. Создание коллекций HBA ставится на паузу, чтобы дизайнер смог к сентябрю выпустить большую коллекцию HL, которая будет включать мужскую и женскую одежду, а также линию аксессуаров. Ранее Оливер отменил шоу своей марки на Неделе моды в Париже в марте этого года.