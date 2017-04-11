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Артем Кузелев

Американская марка J. Crew расстается с Дженной Лайонс

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  • 11 Апреля 201714:39
Сюжеты: J.Crew

После 26 лет работы в J. Crew на постах президента и креативного директора Дженна Лайонс покидает компанию.

Об увольнении этой культовой фигуры американской моды стало известно на прошлой неделе. О расставании с Дженной сообщил генеральный директор компании Мики Дрекслер, который подчеркнул: «Она сделала большой вклад в развитие J. Crew и создала невероятно талантливую команду. Без Дженны Лайонс марка сосредоточится на дальнейшем росте и долгосрочном планирования развития компании».

Среди причин разрыва контракта называется снижение продаж J. Crew на 6,7 процента за прошлый год и на 8,2 процента за год до этого. Чем займется в дальнейшем сама Лайонс, пока что не сообщается.

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