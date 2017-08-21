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Артем Кузелев

Американская мечта в проекте Vogue US. Сентябрь, 2017

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  • 21 Августа 201712:26
Сюжеты: Vogue

Одна из фотосессий нового выпуска американского Vogue посвящена 1960-м, года весь мир заговорил о феномене американской мечты.

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  • Vogue US. Сентябрь, 2017

Еще один выдающийся проект сентябрьского Vogue – фотосессия Стивена Кляйна. Совместно со стилистами журнала фотограф создал кадры, призванные проиллюстрировать начало расцвета США в 1960-х годах, когда весь мир поверил в американскую мечту. Главные роли в съемке достались моделям Ларе Стоун и Джоан Смоллс, а также актерам Трэю Байерсу и Финну Уитроку.

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