Американская мечта в проекте Vogue US. Сентябрь, 2017

Одна из фотосессий нового выпуска американского Vogue посвящена 1960-м, года весь мир заговорил о феномене американской мечты.

1 / 10 Vogue US. Сентябрь, 2017



















Еще один выдающийся проект сентябрьского Vogue – фотосессия Стивена Кляйна. Совместно со стилистами журнала фотограф создал кадры, призванные проиллюстрировать начало расцвета США в 1960-х годах, когда весь мир поверил в американскую мечту. Главные роли в съемке достались моделям Ларе Стоун и Джоан Смоллс, а также актерам Трэю Байерсу и Финну Уитроку.