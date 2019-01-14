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Артем Кузелев

Американские дизайнеры станут героями сериала

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  • 14 Января 201911:55
Сюжеты: DKNY, Diane Von Furstenberg, Джон Варватос (John Varvatos)

Канал CNN запускает новый документальный проект об американской индустрии моды и ее главных игроках.

Новый документальный сериал CNN получил название American Style и посвящен модной индустрии США. Премьера проекта состоится на канале уже 13 января, а трансляция серий займет неделю – до 20 января. Среди главных героев сериала Донна Каран, Диана фон Фюрстенберг, Айзек Мизрахи, Джон Варватос, Тим Ганн и другие известные персоны местной индустрии. Шоу расскажет не только истории самих дизайнеров, но и затронет другие важные темы, например, стиль первых леди США, мода разных десятилетий и т.д.

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