Американские фермеры троллят марку Supreme

Сотрудники мясной компании Farmland Foods обвиняют популярный бренд в копировании своего логотипа.

На днях в сети Instagramпоявилась очень классная фотосессия с участием американских фермеров. Однако повод для ее создания не такой веселый, как может показаться при просмотре снимков. Как оказалось, фермеры являются сотрудниками американской мясной компании Farmland Foods, которая обвинила Supreme в копировании своего лого. Фейковый осенне-зимний лукбук сопровождается текстовыми сообщениями, в которых представители компании спрашивают стритстайл-марку, не знаком ли ей используемый логотип.