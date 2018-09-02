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Артем Кузелев

Американские фермеры троллят марку Supreme

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  • 02 Сентября 201816:12

Сотрудники мясной компании Farmland Foods обвиняют популярный бренд в копировании своего логотипа.

На днях в сети Instagramпоявилась очень классная фотосессия с участием американских фермеров. Однако повод для ее создания не такой веселый, как может показаться при просмотре снимков. Как оказалось, фермеры являются сотрудниками американской мясной компании Farmland Foods, которая обвинила Supreme в копировании своего лого. Фейковый осенне-зимний лукбук сопровождается текстовыми сообщениями, в которых представители компании спрашивают стритстайл-марку, не знаком ли ей используемый логотип.

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