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Артем Кузелев

Американский бренд Brooks Brothers объявлен банкротом

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  • 10 Июля 202015:15

Легендарная марка мужской одежды премиум-класса не смогла пережить последствий пандемии.

Американский премиальный бренд, основанный в Нью-Йорке в 1818 году, объявлен банкротом. Легендарная марка, чьими клиентами были известные политики и бизнесмены, не смогла справиться с коронакризисом. Еще до пандемии финансовые дела компании шли не лучшим образом, во время эпидемии коронавируса продажи Brooks Brothers сократились еще на 60%.

 
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