Американский бренд Brooks Brothers объявлен банкротом

Легендарная марка мужской одежды премиум-класса не смогла пережить последствий пандемии.

Американский премиальный бренд, основанный в Нью-Йорке в 1818 году, объявлен банкротом. Легендарная марка, чьими клиентами были известные политики и бизнесмены, не смогла справиться с коронакризисом. Еще до пандемии финансовые дела компании шли не лучшим образом, во время эпидемии коронавируса продажи Brooks Brothers сократились еще на 60%.