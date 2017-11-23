Американский бренд U.S. Polo Assn. объявляет фотоконкурс #ЯвUSPA и разыгрывает призы, главный из которых – сертификат на 15 000 рублей.

Для тех, кто питает любовь к американской классике и хочет стать частью благородной игры, бренд U.S. Polo Assn. запускает фотоконкурс под хэштегом #ЯвUSPA.

С 10 по 30 ноября нужно сфотографироваться в любимых вещах U.S. Polo Assn. или примерить на себя роль фотографа, где главный объект съемки – изделия бренда. Выложить фотографию в Instagram с хэштегом #ЯвUSPA и не забыть упомянуть официальный аккаунт U.S. Polo Assn. в России - @USPoloAssnRus.

Каждую неделю будет разыграна легендарная базовая футболка-поло, а уже 1 декабря станут известны три финалиста, которые поборются за главный приз – сертификат U.S. Polo Assn. на 15 000 рублей.

Финальное голосование за Победителя пройдет в рамках мероприятия в одном из фирменных магазинов U.S. Polo Assn. Повлиять на ход голосования сможет каждый гость!

На этом призы не заканчиваются! Работы двух других финалистов будут награждены сертификатом U.S. Polo Assn. на 5 000 рублей.

#ЯвUSPA – это не просто хэштег, ведь когда ты носишь U.S. Polo Assn., ты – часть игры.