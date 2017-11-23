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Diana Lebedeva

Американский бренд U.S. Polo Assn. объявляет фотоконкурс #ЯвUSPA

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  • 23 Ноября 201712:31

Американский бренд U.SPolo Assn. объявляет фотоконкурс #ЯвUSPA и разыгрывает призы, главный из которых – сертификат на 15 000 рублей.

 

Для тех, кто питает любовь к американской классике и хочет стать частью благородной игры, бренд U.S. Polo Assn. запускает фотоконкурс под хэштегом #ЯвUSPA.

 

С 10 по 30 ноября нужно сфотографироваться в любимых вещах U.S. Polo Assn. или примерить на себя роль фотографа, где главный объект съемки – изделия бренда. Выложить фотографию в Instagram с хэштегом #ЯвUSPA и не забыть упомянуть официальный аккаунт U.S. Polo Assn. в России - @USPoloAssnRus.

 

Каждую неделю будет разыграна легендарная базовая футболка-поло, а уже 1 декабря станут известны три финалиста, которые поборются за главный приз – сертификат U.S. Polo Assn. на 15 000 рублей.

 

Финальное голосование за Победителя пройдет в рамках мероприятия в одном из фирменных магазинов U.S. Polo Assn. Повлиять на ход голосования сможет каждый гость!

 

На этом призы не заканчиваются! Работы двух других финалистов будут награждены сертификатом U.S. Polo Assn. на 5 000 рублей.

 

#ЯвUSPA – это не просто хэштег, ведь когда ты носишь U.S. Polo Assn., ты – часть игры.

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