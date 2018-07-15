Американский Vogue расстается с двумя редакторами

Редакция Vogue US прощается с двумя сотрудниками-ветеранами.

Портал Business of Fashion сообщил, что команда американского Vogue прощается с исполнительным редактором раздела «Мода» Филлис Позник. Также редакцию покидает директор раздела «Мода» Тони Гудман. В новости подчеркивается, что оба сотрудника являются настоящими ветеранами Vogue: Позник занимала свою должность с 1987 года, а Гудман – последние 18 лет. О причинах увольнений издательство Conde Nast пока что не сообщает.