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Артем Кузелев

Американский Vogue расстается с двумя редакторами

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  • 15 Июля 201812:00
Сюжеты: Vogue

Редакция Vogue US прощается с двумя сотрудниками-ветеранами.

Портал Business of Fashion сообщил, что команда американского Vogue прощается с исполнительным редактором раздела «Мода» Филлис Позник. Также редакцию покидает директор раздела «Мода» Тони Гудман. В новости подчеркивается, что оба сотрудника являются настоящими ветеранами Vogue: Позник занимала свою должность с 1987 года, а Гудман – последние 18 лет. О причинах увольнений издательство Conde Nast пока что не сообщает.

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