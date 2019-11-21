Аналитики The Lyst подводят итоги 2019 года

Эксперты интернет-платформы опубликовали новый отчет о том, каким выдался для моды уходящий год.

Эксперты проанализировали 104 миллиона поисковых запросов интернет-пользователей, а также учли частотность упоминаний ключевых марок в СМИ и социальных медиа. После анализа полученных данных на платформе The Lyst был опубликован новый отчет, согласно которому главными трендами 2019 года стали экологичность и инклюзивность.

Если говорить о нарядах знаменитостей, то больше всего в сети обсуждались образы Меган Маркл, Тимоти Шаламе, Зендайи, Билли Айлиш, Карди Би, Лисы, Кайли Дженнер, Лиззо, Гарри Стайлза и Билли Портера. Самыми востребованными марками в 2019-м стали Gucci, Bottega Veneta, Pyer Moss, Jacquemus, Paco Rabanne, Molly Goddard, Richard Quinn, Saks Potts и Telfar.

Согласно прогнозам аналитиков The Lyst, в 2020 году среди ключевых тенденций ожидается космос, самой модной страной – Япония, которая принимает летние Олимпийские и Паралимпийские игры, из вещей на пике окажутся большие сумки, обсуждаться больше всего будет политика.