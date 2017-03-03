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Мария Гольденберг

Anastasia Kovall на выставке Paris sur Mode

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  • 03 Марта 201709:55

Калининградский бренд Anastasia Kovall представил новую коллекцию на профессиональной выставке женской одежды Paris sur Mode во Франции, которая проходит с 2 по 5 марта 2017 в саду Тюильри.

Анастасия Коваль - основатель и генеральный директор компании Anastasia Kovall: “Участие в Paris sur Mode - это большой шаг в развитии нашего бренда. Мы надеемся, что участие в выставке позволит расширить географию продаж Anastasia Kovall”.

На данный момент одежда Anastasia Kovall представлена в России и Германии, а также на международной площадке Asos Marketplace.

 

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