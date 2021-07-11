Анастасия Аникина: «Даже если меня всегда будут хейтить - мои купальники не перестанут продаваться»

Создательница брендов Anikina и a quick buck Анастасия Аникина дала эксклюзивное интервью для Cosmo.ru, в котором рассказала о своей жизни и о том, как родились ее собственные бренды.

Детство Анастасии Аникиной прошло в любви и гармонии. Настя интересовалась бизнесом и всем, что с ним связано, еще не представляя, что ждет ее в будущем. Образование не сыграло большой роли в успехе: девушка дважды поступала в университет, брала академы и не появлялась на занятиях, опираясь на мнение родственников. В итоге Настя поняла, что это не то, что ей нужно: “Скучно, не интересно, не по делу. Я разочаровалась в нашей системе образования и решила самообразовываться.”

У Анастасии есть любимый супруг, вместе с которым они вели туристический бизнес. В это же время муза - идея создания купальников впервые посетила девушку в разгар свадебного путешествия: “Мы удивились, насколько много интересных и красивых купальников на девушках и насколько круто в Майами развита эта индустрия.”

“С идеей и открытием бизнеса помогал только муж. Я доверяла ему, потому что он знал, как вести бизнес, мне же была предоставлена полная свобода действий.” - несмотря на небольшой бюджет, Аникина начала действовать решительно и выпустила свою первую коллекцию, которая, как признает сама Анастасия, выглядела как “обычная самодеятельность”.

На данный момент Анастасия Аникина - настоящая прародительница секси-белья и купальников в России: “Мы дали толчок к раскрепощению и позволили носить девушкам, которые грезят откровенными моделями, то, что им хочется.” Так появился знаменитый бренд Anikina.

Многих интересует, что было раньше: купальники или одежда? Анастасия признается, что о создании одежды она даже не думала - все время и внимание были сосредоточены на производстве купальников: “Я считаю важным наличие крутых купальников в магазинах белья в любое время года, потому что люди не только круглый год ездят в отпуск, но еще регулярно посещают тематические вечеринки, фотосессии, а также ходят в бассейн.” Купальники получались отменными и пользовались большим успехом у девушек, в данной сфере никто так и не стал достойным конкурентом Аникиной.

Собственная линейка одежды не заставила себя ждать и появилась аналогичным купальникам способом: пара Аникиных собиралась в Нью Йорк на новогодние праздники. Как и все девушки Настя хотела выглядеть сногсшибательно и подыскивала себе праздничный образ. Насте приглянулся один русский бренд, и она поспешила заказать наряд, но никто не отвечал на сообщения. Позже выяснилось, что не отвечали ей намеренно, но это и послужило толчком к созданию бренда a quick buck: “В тот момент я подумала, что сделаю одежду лучше. Хорошо, что они мне не ответили.”

Семья Аникиных проживает в Казани, там же находится производство. Под два шоу рума и шитье отведен большой особняк с террасой, напротив которого недалеко находится второе место производства. Аникина рассказала, что очень хотела бы расшириться и выйти на уровень франшизы, но ее переживания по поводу качества изделий выше этого желания, поэтому все происходит под четким контролем самой создательницы брендов. Модели придумываются только Настей: “Я - перфекционист: мне тяжело найти модель, которая подходит по всем параметрам, проще сделать самой.” Сексуальный дизайнер без скромности признает, что ее уникальность заключается в том, что она следует исключительно своим предпочтениям, лишь иногда сравнивая (для осведомленности), что сейчас в тренде.

Анастасия Аникина не только создает идеальные образы для других, но и сама нацелена исключительно на успех: “Хочется стремиться только вперёд и к лучшему, поэтому я с 15 лет хожу в спортзал, не пропуская тренировки, тщательно слежу за фигурой и не собираюсь останавливаться.” Секрет ее сногсшибательной фигуры в простой формуле - “питание и спорт.”

Главное наставление от знойной красотки и создательницы топовых коллекций нижнего белья в России: “Будьте собой, будьте смелыми. Не бойтесь самовыражаться и носить то, что хочется.”