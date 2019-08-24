Анастасия Базарова: «Стать моделью в 28 лет, почему бы и нет?»

Участвовать в показах, сниматься в рекламе, пробовать себя в разных образах… Об этом мечтают многие девушки. Однако большинство уверено, что начинать карьеру модели нужно еще в школе. Анастасия Базарова разбивает эти стереотипы. И доказывает на собственном примере, что это можно сделать в любом возрасте!

Анастасия, расскажите, почему Вы решили стать моделью?

В детстве я ходила в модельную школу, мне очень нравилось там заниматься, ходить на кастинги. Но когда дело дошло до выбора профессии, по совету родителей поступила на специальность «Управление крупными городами». А потом еще год проработала инженером в строительной компании. Параллельно меня приглашали на различные съемки, но это было больше, как хобби. А после рождения детей я серьезно задумалась о том, чем хочу заниматься в жизни, где могу реализоваться. Я проходила много разных курсов, работала с психологом и коучем. И в результате выяснилось, что одна из самых подходящих для меня профессий – это модель! Именно та специальность, о которой я мечтала с детства. И я решила наконец-то начать заниматься этим серьезно!

И какие шаги Вы предприняли для реализации своей мечты?

Я начала с того, что стала участвовать в профессиональных фотосессиях на условиях TFP («timeforpicture»). Эти съемки не оплачивались, но зато я смогла приобрести качественные снимки в разных образах для своего портфолио. Я выставляла эти фото в отдельный аккаунт. А потом его увидел скаут и пригласил меня в модельное агентство. И я пошла. При этом агентстве также работала модельная школа, я прошла в ней обучение. После этого для меня начали организовывать различные съемки. Также я стала принимать участие в показах, например, в RussianFashionWeek.

Кроме того, я отлично себя показала на конкурсе красоты, который проводило мое агентство. И на этом мероприятии меня заметила организатор конкурса «Миссис российская красавица», и пригласила там поучаствовать. В итоге на этом конкурсе я заняла 1 место среди девушек со всей России.

А как Вы вообще относитесь к конкурсам красоты?

Честно говоря, именно для модельной карьеры они не очень важны. Кроме того, большая проблема в том, что далеко не все из конкурсов честные. Иногда бывает, что места там продаются. Впрочем, на конкурсе «Миссис российская красавица» все было справедливо. Приехало очень много девочек из регионов, каждая старалась победить, выкладывалась по максимуму.

Как Вы считаете, что самое главное для победы?

На мой взгляд, самое важное – это не внешность, как бы странно это ни звучало, а уверенность в себе, харизма, походка… При этом конкуренция среди участниц, когда они специально режут платья соперницам или подкладывают стекла в туфли, – это не более, чем миф. По крайней мере я с этим точно не сталкивалась. Мне кажется, если думать о людях хорошо, доверять им, помогать, то и они будут вести себя соответствующе. Поэтому позитивный настрой, улыбка и искренность тоже очень важны как на конкурсах, так и в обычной жизни.

А Вы сталкивались с какими-то проблемами в карьере из-за возраста?

Да, для России это серьезный минус. Наши агентства отправляют моделей для работы за рубежом и хотят быть уверены, что им это 100% принесет прибыль. Они не хотят в этом разбираться, так скажем. А вот за границей обычно никто и не спрашивает про возраст, каких-то особых ограничений из-за этого нет. Сейчас время, когда возраст в паспорте не играет важную роль, и каждая девушка при наличии желания и ухода может оставаться в прекрасной форме!

А какие еще отличия в работе в России и за рубежом?

Вы знаете, в России я чаще сталкиваюсь с вариантами съемок на бесплатных условиях. Я могла бы связать это с тем, что я только начала свою карьеру, и мне должны льстить все предложения (смеется), но от своих знакомых-моделей, работающих достаточно продолжительное время, я тоже часто слышу истории о таких приглашениях.

Почему-то у нас принято, что модель может работать только за упоминания в инстаграме. За границей такого нет. Если ты тратишь свое время на съемку или показ, ты обязательно получаешь то, что отработал.

Причем такое отношение в России не только к труду моделей, но и к работе визажистов, фотографов. Им тоже частенько предлагают работу на условиях TFP во благо популярности!

А как Ваши близкие отнеслись к тому, что Вы решили начать карьеру модели?

Все отреагировали очень хорошо. Подруги, например, вообще не удивились, они почему-то и так считали меня моделью, поскольку у меня уже был опыт съемок. И самое главное – очень поддержал муж. Сказал, что я должна заниматься тем, к чему лежит моя душа. Правда, сейчас он очень удивляется, что денег мне это особо не приносит. И хотя финансовая составляющая для меня не главная сейчас, мне бы тоже хотелось, чтобы моя работа хорошо оплачивалась, поскольку это подтверждение моего уровня и значимости как модели.

А какие у Вас сейчас карьерные планы?

Думаю, для успешной карьеры нужно все-таки ехать в Европу, Америку, Китай. Пока я взяла паузу, чтобы обдумать все. Конечно, в целях обложка Vogue и участие в показе VictoriaSecret. Мне нравится ставить перед собой очень амбициозные цели и добиваться их.