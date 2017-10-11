Состоялась премьера уникального ШОУ "TABOO" в абсолютно новом формате DINNER SHOW В ДУХЕ DARK CABARET&STEAMPUNK!



В Event Hall «The Ball Room» на Красной Пресне состоялась премьера шоу «Taboo» в абсолютно новом для столицы формате dinner show dark cabaret & steampunk!

Экстравагантное, провокационное, захватывающее вечернее представление, в котором нет запретных тем, монологи ведущего остроумные и изрядно шокирующие, удивили даже самых искушенных гостей. В шоу приняли участие лучшие артисты цирка, театра и кино, а также солисты легендарного «Cirque du Soleil», шоу Absinthe Las Vegas, Big Apple Circus, Большого Московского цирка и московских театров.

Идея создания нового формата принадлежит известному продюсеру Алексею Митрофанову, Максиму Саутину (Cirque du Soleil) и Леониду Парилову (Московский Театр Мюзикла), людям, создававшим и принимавшим участие в десятках международных цирковых, театральных и мультимедиа-проектах по всему миру. Режиссером-постановщиком первого сезона стала руководитель и режиссер театра «Квинтет Раневской», действующая актриса «Гоголь-Центра» - Юлия Гоманюк. Ведущий шоу - "Mr. Fantomas" - Алексей Юдников.

Шоу «Taboo» - это невероятное Событие для Москвы, в котором лучшие цирковые артисты мира, стильные костюмы, современная сценография, смешение жанров.

Ключом сценографии стал принцип 360AL (show 360 at arm's length): зрители располагаются вокруг специально созданной круглой многофункциональной сцены на расстоянии вытянутой руки от ведущего и артистов, исполняющих чрезвычайно опасные и эффектные трюки.

Оценить необычный жанр пришли и медийные персоны: Анастасия Гребенкина, Елена Борщева, Валерия Гай Германика, Михаил Грушевский, Жанна Эппле, Анастасия Гребенкина, Юлия Беретта, Валерий и Евгеника Дидюля и другие.

Жители и гости столицы успеют посмотреть и оценить шоу «Taboo»: представления будут идти по субботам в течение всего октября.

#privetzritel

www.showtaboo.ru