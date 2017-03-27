Анастасия Михайлюта: Малышка на миллион для GQ Mexico

Анастасия Михайлюта, Краса России, международная профессиональная модель, не перестает радовать своих поклонников красивыми снимками и новыми проектами. На этот раз Анастасия появилась в новом фотосете «Малышка на миллион» для мужского журнала GQ Mexico, съемки которого прошли в фитнесс-клубе класса «люкс» - SKY CLUB.

Анастасия не только тщательно следит за своей внешностью, заботиться о своем здоровье, но и активно занимается спортом, поэтому редакция журнала GQ с радостью утвердила модель в качестве героини своей новой публикации. Съемки проходили в московском фитнесс-клубе «SKY CLUB» с самым современным оборудованием последнего поколения, большим тренажерным залом с панорамным видом, крытым бассейном, специальной зоной для единоборств и уникальным комплексом «SKY SPA».

«Для меня это первая работа в таком необычном амплуа. Я люблю спорт, люблю бокс и восточные единоборства, спасибо редакции журнала GQ, что поверили в мои силы, доверяя мне такой интересный и красивый концепт. Спасибо всей команде, и отдельное спасибо руководству фитнесс-клуба SKY Club, которые предоставили тренажерный зал для съемок и создали нам необычно уютную атмосферу в клубе» - комментирует Анастасия Михайлюта.



