Анастасия Рязанкина: Я решила сделать ставку на собственное производство

Сегодня мы решили расспросить Анастасию Рязанкину о ее бизнесе и бренде. Анастасия много лет занимается ритейлом российских брендов одежды, ее магазины служили примером отменного вкуса и качества, но теперь Анастасия решила сосредоточится на производстве под собственным брендом и оставила лишь небольшой шоурум.

-Расскажите об истории названия Russian Fashion Roots?

-Само название - это симбиоз проектной работы. Будучи студенткой Британской Высшей Школы Дизайна, мы с сокурсниками создавали проекты, один из которых лег в основу названия моего бизнеса. Проект назывался Russian Roots. Позже я взяла это название, слегка дополнив, так появился бренд Russian Fashion Roots.

-Какова была концепция ваших магазинов и как она трансформировалась?

-Изначально идея проекта состояла в том, чтобы популяризировать, продвигать и продавать российских дизайнеров в моих магазинах. Я начинала в 2012, идея была новой, быстро сформировалась своя лояльная аудитория, стилисты тоже полюбили мои магазины, удобно, когда в одном месте можно найти столько разнообразных и оригинальных вещей и аксессуаров. Первый магазин был в Лотте Плазе на Смоленке (более 100 м2), потом в Модном Сезоне (200 м2) и в ТЦ Киевский (150 м2). Но на сегодняшний день, по моему мнению, концепция больших площадей изживает себя, на смену ей приходит e-com.

Я решила двигаться навстречу этим изменениям. Впереди много работы и приходится выстраивать бизнес заново. Собственно, словно ничего и не было. Кроме того я решила сделать ставку на собственное производство и собственные коммерческие проекты, которые реализуются посредствам e-com. Однако точку взаимодействия с потребителем я все же оставила - это шоурум на Китай-Городе. Место, куда приезжают байеры, клиенты и стилисты.

-Как вы пришли к мысли о создании собственного бренда?

-Идея собственного бренда родилась в результате моей многолетней работы с дизайнерами. Я создала бизнес, который продавал дизайнерские вещи. Сам по себе это непростой сегмент. Но наша продуманная подача приносила плоды, мы достигли хорошего уровня, при котором даже самые сложные и “замороченные” бренды продавались. За этот период я хорошо изучила спрос в данном сегменте, мне стало понятно предложения какого рода не хватает, в то время как запрос на него есть. В какой то момент я просто начала пробовать самостоятельно производить одежду. У меня было чутье и вкус, позже появился и опыт в производстве. А еще я очень педантична в вопросе качества, уверена, найдется немало женщин, которых это обрадует.

-Вы лично занимаетесь разработкой моделей?

-Да, конечно. Не исключаю, что в будущем буду подбирать штат дизайнеров. Должен быть рост, грамотно выстроенный прогресс и построение. Но однозначно могу сказать, что контроль останется за мной и начальником производства (он же технолог).

-Может вы занялись производством, потому что торговля немного скучный бизнес?

-Я считаю, что бизнес в принципе не может быть скучным. Бизнес в России это всегда риски, адреналин, просчет и боль. Никогда не бывает скучно. Открыть магазин - это же сплошное развлечение! Большинство бизнесменов перекладывают управление процессами на других, делегируют, и в итоге теряют реальный контроль. Мне же приходится не только контролировать, но и самостоятельно делать очень многое.

-Расскажите о своей целевой аудитории?

-Кто она наша покупательница - женщина, от 25 лет, которая претензионно и очень внимательно подбирает гардероб. Ей необходима простая лаконичная вещь, но с заявкой на успех во всех делах.

Практичность и удобство - ее главные ценности в отношениях с модой.

Наша женщина, конечно, отдает предпочтение классическим универсальным цветам. И для нее крой - это строгость в силуэтах, если вещи для офиса или официальных мероприятий, и допускается легкая красивая небрежность, если речь идет о зоне жизненного комфорта и повседневности.

-Как вы видите будущее развитие своего бренда? И как вы видите будущее моды в целом?

-Мода все больше эпатирует и расширяет рамки, давая нам больше смелости и пространства для творчества. Учитывая разнонаправленные тенденции и скорость изменений в моде, я пока не строю долгосрочных прогнозов. У меня пока довольно краткосрочные планы. Главное в моем бизнесе - держать руку на пульсе, и слушать женщин. Они все равно подскажут, чего они хотят.