Анастасия Солдатова: «Модельный бизнес должен быть прозрачным»

Как стать топ-моделью, работать по всему миру и заключать выгодные контракты? Об этом знает Анастасия Солдатова – основатель модельного агентства «MAGModelAgentGroup» в Австрии и основатель «MAGFashionForum&Award»в Европе.Подробнее об этом она рассказывает в интервью.

Анастасия, как вы попали в модельный бизнес?

Всё очень банально: в 13 лет я пришла в модельную школу. Достаточно быстро стала профессиональной моделью. Благодаря организаторским способностям и ответственности я стала в агентстве менеджером, и уже через 2 года –заместителем директора. А затем я открыла международное отделение и начала развивать это направление, знакомясь лично с лучшими модельными агентствами Америки, Азии, Европы.

Почему вы решили основать своё модельное агентство?

Когда я переехала жить в Австрию, стала работать с моделями со всего СНГ и Европы, а не с моделями одного города. Картинка мира значительное стала шире, бизнес я увидела, с другой стороны. Я осознала свою ценность, что я даю для молодых девушек, какую безопасность и перспективу, это и стало толчком в развитии и открытии своего официального модельного агентства в Европе –MAGModelAgentGroup.

Сейчас мы работаем с моделями из Германии, Швеции, Литвы, Италии, Польши, Казахстана, Белоруссии, России, Украины, Чехии. Партнёрские отношения у нас налажены уже с Азией, Европой и Америкой очень эффективно.

Какая специализация вашего агентства и основные преимущества?

Мы используем целостный подход при работе с моделями: скаутинг, обучение, создание портфолио, продвижение в Европе, Америке, Азии.Также мы являемся мотиваторами для своих подопечных. Заключение модельных контрактов с лучшими агентствами мира -это моя основная деятельность.Мы работаем сердцем, а это значит, что никогда не бросаем девочек в сложных ситуациях, на связи с ними 24/7, заботимся о их имидже, карьере и моральном состоянии. Нам доверяют и модели, и профессионалы из фешн-мира.

Кроме того, я получила несколько премий за свою работу в сфере моды: «ТОП500 самых влиятельных людей в fashion индустрии» и международную премию «SuccessfulLadiesAward» в номинации «Лучший руководитель модельного агентства».

Как вы попали в Австрию? Какие плюсы и минусы жизни там?

В Австрии я живу уже 5 лет. Безусловно, есть плюсы и минусы. Для жизни Австрия - это одна из лучших и стабильных стран: здесь невероятно красивая природа,высокий уровень жизни. Открытие компании было достаточно простым, но вот налоги большие.

В чём отличия модельного бизнеса в России, СНГ и Европе?

Отличия действительно есть: в Европе нет такого количества школ моделей, как в СНГ. К сожалению, наших девушек убеждают, что без такого обучения невозможно стать моделью. Это абсолютная неправда. А еще в Европе модельный бизнес работает официально, а в наших странах создают агентства даже без регистрации ИП.

Какие тренды в модельном бизнесе вы можете выделить?

Основной тренд в модельном бизнесе - это личность и интеллект. Никто уже не носится за глупенькими девочками из-за того, что они «красивые».Сейчас моду определяет коммуникация, харизма и работоспособность. Типажи моделей становятся интереснее, не такие принтерные, как ранее. Мне нравится эта тенденция модельного бизнеса, когда в модели ценится прежде всего личность.

Говорят, что скоро виртуальные модели заменят настоящих.Что вы об этом думаете?

Имеет место быть, но ненадолго. Это зрелищно и интересно для людей, но это работает как вспышка: мгновенный хайп и миллионные обороты, но и быстрое остывание интереса. Об этом свидетельствует множество предыдущих разработок. Я могу точно заявить, что виртуальные модели никогда не заменят настоящих, так как искусственный интеллект не повторит настоящих чувств и эмоций человека. Но лично мне всегда интересны новые виртуальные направления и внедрения.

Расскажитео MAG Fashion Forum & Award. Как давно вы проводите это мероприятие. Какая основная цель?

Это очень важное событие в моей жизни, к которому я готовилась 2 года.

Я неоднократно проводила фешн-шоу, коллаборации в Италии, Греции, России, Украине. Я пришла к выводу, что в fashion&beauty индустрии, несмотря на активное развитие в целом, специалисты не осознают многих возможностей. Поэтому в 2019 году я создала событие, которое очень значимо для всех fashion&beauty специалистов – международная коллаборация, форум & премия «MAGFashionForum&Award». Это трех дневное событие с насыщенной программой каждый день. Первый день –Fashioncollaboration. Объединение фешн-специалистов из более, чем 15 стран: визажистов, стилистов, дизайнеров, моделей, фотографов, парикмахеров. Они вместе работают над созданием профессиональных фотосессий для международных журналов. Второй день – WorldForum. Международные спикеры, кто рассказывает и мотивирует специалистов на прогресс в своём бизнесе. Третий день –FashionAward, которое включает в себя Fashionshow дизайнеров и награждение лучших фешн-специалистов мира. Партнерами MAG Fashion Forum & Award стали: Swarovski Kristalwelten, World Fashion Chanel, KODD magazine.

Задача проекта – объединить международных специалистов fashion индустрии, обучить и поделиться полезными контактами, организовать фотосессии, которые разместят международные журналы, наградить лучших в fashion/beauty индустрии.

О чём вы мечтаете?И какие профессиональные цели сейчас перед собой ставите?

Я мечтаю, чтобы о модельной индустрии говорили, как о прозрачном, красивом и профессиональном бизнесе. Я мечтаю, чтобы каждая моя модель получала наилучшие результаты, и чтобы каждая вторая становилась ТОП-моделью!