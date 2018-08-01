Анастасия Янькова в новом лукбуке STREET BEAT SPORT

Сеть магазинов спортивной экипировки STREET BEAT SPORT представила летний лукбук. Главной героиней стала давняя подруга проекта – Анастасия Янькова, чемпионка России по тайскому боксу и борец смешанных боевых искусств Bellator MMA. Выбор героя был обусловлен личным интересом Насти к проекту и непосредственно ее спортивной профессией. “Спорт – это такая дорога, вырав которую, ты можешь получить очень много опыта, который в других сферах жизни получить очень сложно”, – говорит Анастасия.

В съемке были использованы функциональные вещи, которые не только не сковывают движения, но напротив, поддерживают в необходимых местах и дают дополнительный комфорт при занятиях спортом – Nike и Reebok.

Магазины STREET BEAT SPORT можно посетить в Москве в ТЦ Авиапарк и ТЦ Океания, или посетить их онлайн. Прочитать небольшое интервью с Анастасией Яньковой можно тут.